لمواجهة التضخم.. بنك المغرب يرفع سعر الفائدة الى 2%

هبة بريس

أعلن بنك المغرب، يومه الثلاثاء، عن رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2 في المائة.

وأفاد بنك المغرب، في بلاغ له، عقب اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 27 شتنبر، إلى أنه قرر رفع سعر الفائدة الرئيسية بـ50 نقطة كي ينتقل من 1,5 في المائة إلى 2 في المائة لمواجهة التضخم ولضمان العوده السريعة لاستقرار الأسعار.

وسيواصل البنك، وفق البلاغ ذاته، التتبع عن كثب الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية

وسجل المصدر ذاته، أن الاقتصاد الوطني، أنه لازال يتأثر بهذا المحيط الدولي غير الملائم وبتداعيات موجة الجفاف الشديد مع تباطؤ ملموس في النمو وتسارع قوي في وتيرة التضخم الذي لازال يتغذى بالخصوص بالضغوط الخارجية.

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