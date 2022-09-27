المحمدية.. إقدام نائب لوكيل الملك على وضع حد لحياته

2022-09-27 / 15:14
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هبة بريس - البيضاء

أقدم نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، عين السبع بالدار البيضاء، مساء أمس الاثنين على محاولة لإنهاء حياته .

وحسب مصدر مطلع، فقد أقدم المعني بالأمر والذي يبلغ من العمر 52 سنة، على إحداث جرح عميق على مستوى عنقه، كما قام بنفس الشيء بمعصم يده اليسرى، داخل منزله بمنطقة المنصورية ضواحي مدينة المحمدية.

وأضاف ذات المصدر، أنه تم نقل المعني بالأمر على عجل الى مصلحة المستعجلات لتلفي العلاجات الازمة لإنقاذ حياته، كما تم فتح تحقيق للكشف عن أسباب وملابسات الواقعة.

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