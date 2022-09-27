الحموشي يضع ” الرݣيݣ” على رأس الشرطة القضائية بسطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام لإدارة الأمن الوطني، أشر على تعيين عميد الشرطة الممتاز ” ياسين الرݣيݣ”، رئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطات، خلفا للرئيس السابق الذي تم اعفاؤه في وقت سابق.

ويعد ” الرݣيݣ”، من الوجوه الأمنية الشابة التي تتميز بالكفاءة العالية والبعد التواصلي والحضور الميداني لمعالجة كافة الاشكالات المرتبطة ببعض الملفات الأمنية المتعددة منها مايتعلق بمحاربة ظاهرة المخدرات وتفكيك العصابات، وحل لغز الجرائم بمختلف أنواعها وغيرها.

ويذكر، أن مدينة سطات استفاقت أمس الاثنين على وقع جريمة قتل بحي ميمونة ذهب ضحيتها سيدة تشتغل بمكتبة، بعد طعنة وجهها لها طليقها الذي يمتهن بيع السمك، وهي الواقعة التي كانت بمثابة اختبار للرجل الذي تقلد في اليوم ذاته مهمة رئاسة الشرطة القضائية بسطات، حيث وضع خطة أمنية محكمة بمعية فريق عمله بهدف توقيف المشتبه فيه الذي توارى عن الأنظار بمحرد اقترافه لهذه الجريمة.

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