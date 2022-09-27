بسبب ندرة المياه.. الحكومة توقف دعم زراعات “الدلاح والأفوكا والحوامض”

هبة بريس

بسبب ندرة المياه، قررت الحكومة ايقاف الدعم المخصص لمشاريع الريّ الموضعي لفائدة زراعات البطيخ الأحمر والحوامض الجديدة والافوكادو.

جاء ذلك في قرار مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد الصديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ووفق ذات المصدر، سيتم تطبيق مقتضيات القرار المشترك على مشاريع الري الموضعي التي تم بشأنها إيداع ملفات طلب الموافقة القبلية ابتداء من 11 يوليوز 2011، وهو التاريخ الذي نشر فيه القرار رقم 1323.22 المتعلق بتحديد كيفيات الاستفادة ومنح الإعانة المالية للدولة من أجل التهيئة المائية الزراعية للاستغلاليات الزراعية.

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