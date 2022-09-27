إصابات في حادث انقلاب حافلة للمسافرين بزاوية الشيخ
هبة بريس
أفادت السلطات المحلية بولاية جهة بني ملال – خنيفرة بتسجيل حادثة سير ، صباح اليوم الثلاثاء، على بعد 3 كيلومترات من جماعة زاوية الشيخ في اتجاه مدينة خنيفرة، إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت تقل 30 مسافرا بأحد المنعرجات على مستوى واد “أوباشي”، حيث خلف الحادث إصابات متفاوتة الخطورة ودون تسجيل أية حالة وفاة.
وأوضحت المصادر أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت إلى عين المكان السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي والوقاية المدنية من أجل اتخاذ التدابير الضرورية، حيث تم نقل الركاب إلى المستشفى الجهوي ببني ملال للخضوع للفحوصات والعلاجات اللازمة، قبل أن يغادر العديد منهم بعد تلقيهم للإسعافات التي تستلزمها حالاتهم الصحية.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
9 تعليقات
لماذا هذه السرعة المفرطة وعدم الوعي واحترام قانون السير ؟؟؟ يجب الانتباه إلى الطريق لأنك ياسيدي السائق لديك مسؤولية وارواح بين يديك فلا داعي للسرعة الكل سيصل باذن الله تعالى..
ها هي نتيجة السرعة المفرطة القاتلة التي تؤدي إلى حدوث وفاة واصابات بكثرة …في الثأني السلامة وفي العجلة الندامة لاداعي للسرعة والتهور في الطريق والمنافسة بين السائقين..
ربما التعب وقلة النوم والراحة النفسية هي المسبب الرئيسي لهذه الحادثة الأليمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ربما تكون رسالة واضحة إلى وزارة النقل واللوجستيك بالطرق في المغرب التي هي منحرفة وبالاخص ونحن في فصل الشتاء وتكثر الأمطار وتصبح الطرق بركة مما يصعب على السائق صعوبة السياقة وهذا ما يؤدي إلى حوادث السير..
لاداعي الاستهتار بالحياة يزهق ويذهب فيها أرواح ابرياء لاذنب لهم والمسؤول لوزارة النقل واللوجستيك التي تقوم بالغش في الطرق وهذا ما يسبب بانتشار حوادث السير بالمعرب.
ربما الحالة الميكانيكية للحافلة هي المسبب الرئيسي لهذه الحادثة الأليمة والمحزنة التي أصيب بها مصابين بالغة الخطورة .. اللهم اشفيهم شفاءا عاجلا يآرب ..
اعتقد عدم الراحة للسائق ولم يقوم بقسط من الراحة مع قلة النوم يضعف القدرة على السياقة وهذا ما أدى به إلى ارتكاب هذه الحادثة الأليمة …
الضحية من حوادث السير هم الراكبون والمسبب الرئيسي والمسؤول هو السائق ربما لم تكن له خبرة في السياقة والمدة لحصوله على رخصة السياقة وجيزة وهذه من مسببات حوادث السير بالمغرب….لهذا يجب على وزارة النقل واللوجستيك أن تجد حلا مناسبا للحد من انتشار حوادث السير…
اللهم اشفي جميع المصابين بهذه الحادثة الأليمة والمحزنة واسبابها متعددة وواضحة كوضوح الشمس والمسؤولية ترجع الى السائق من الدرجة الأولى ووزارة النقل واللوجستيك من ناحية البنية التحتية والخدمات الخاصة في الطرق والميزانية المتخصصة للطرق تبخرت هههههههههههه كما تبخرت ميزانيات من قبل هههههههههههه.