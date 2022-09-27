بالأرقام: قطر تنفق ضعف ما دفعته روسيا في مونديال 2018 بـ20 مرة

2022-09-27 / 13:31
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هبة بريس - وكالات

ذكرت صحيفة “ذاصن” البريطانية أن قطر أنفقت حوالي 200 مليار دولار على استضافة كأس العالم لكرة القدم لهذا العام، ما يقرب من 20 ضعفا لما دفعته روسيا في نسخة 2018.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة المنتظرة في 20 نوفمبر القادم، لأول مرة على أرض دولة عربية وفي فصل الشتاء.

وطورت قطر ثمانية ملاعب لاستضافة المباريات، بما في ذلك ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ 80 ألف متفرج.

وهكذا، فقد أنفقت قطر مبلغ 200 مليار دولار فيما أنفقت روسيا مبلغ 11.6 مليار دولار لاستضافة النسخة الأخيرة من مسابقة كأس العالم عام 2018.

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