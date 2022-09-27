أخنوش يقدم تعازي الملك إلى الوزير الأول الياباني وأرملة الراحل

هبة بريس

مثّل رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم الثلاثاء 27 شتنبر الملك محمد السادس في مراسم جنازة الوزير الأول الياباني السابق، شينزو آبي، التي أقيمت في نيبون بودوكان بطوكيو.

وعقب هذه المراسم، توجه رئيس الحكومة إلى قصر أكاساكا حيث قدم تعازي جلالة الملك إلى الوزير الأول الياباني، فوميو كيشيدا، وكذا إلى أرملة الراحل، أكي آبي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد بعث برقية تعزية ومواساة إلى صاحب الجلالة الامبراطورية ناروهيتو، إمبراطور اليابان، على إثر اغتيال شينزو آبي في 8 يوليوز الماضي.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التعازي والمواساة لإمبراطور اليابان، ومن خلاله إلى أسرة الراحل الكبير وكافة أقاربه “في هذا المصاب المفجع الذي كان له الوقع الشديد في نفسي، بالنظر للروابط الطيبة التي كانت تجمع المرحوم آبي بالمملكة المغربية، والتي لطالما عكسها حرصه الدائم على تقوية جسور الصداقة والتعاون بين بلدينا”.

وأضاف جلالة الملك أن الشعب الياباني فقد رجل دولة كبير “كرس حياته لخدمة تطلعاته ومصالحه العليا، والانخراط الفاعل في دعم السلام والازدهار العالميين”.

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