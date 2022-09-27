بوريطة يستقبل المبعوث الجزائري ويتسلم دعوة القمة العربية
هبة بريس
بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، استقبل يومه 27 شتنبر 2022، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مبعوثا لفخامة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى جلالة الملك، حفظه الله.
وبهذه المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نونبر 2022.
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13 تعليقات
لاتقبلوا دعوة الكراغلة المنافقين يسبون ويشتمون المغرب ويريدون السوء للمغرب وفي الاخير يقولون وحدة الصف العربي.ان ادعى الأمر فارسلوا بوريطة وهلال لهدمهم داخل حفرة الكابرنات.
اللهم ردنا اليك ردا جميلا واهدينا إلى الطريق المستقيم ..
المغرب دولة عربية وله حضور قوي في القمة..
حضور وازن للمغرب في المؤتمر العربي له مسؤولية كبيرة..
بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك والديبلوماسية المغربية الحكيمة ..
رغم العداء الجزائري فالكابرانات وجهت الدعوة للمغرب من اجل الحضور للقمة العربية..
أجواء مغلقة من طرف جارة السوء ، كيف دخل الأجواء المغربية دون طلب إدن مسبق من السلطات المسؤولة عن الملاحة الجوية ؟ هما تريد دولة العجزة إضهار عضلاتها والتحليق في سماء المملكة كأن شيئا لم يكن . سؤالي من أي جهة ستحلق الطائرة الملكية كي يصل ملكنا المحبوب عند هادو لي هوك ؟
ماكان المغرب يقبل حضور القمة واستقبال مبعوت من جار عدو للوحدة الترابية للمملكة ويسلح ويحتضن مليشيات إرهابية ضد المغرب
المغرب اسد افريقي بدون منازع وهيبته قوية في الاتحاد الافريقي والمغرب العربي..
اللهم احفظ بلدنا وملكنا وشعبنا واراضينا..
مرحبا برسالة الخير إن كان
كل الدول العربية تدعم الوجود المغربي في كل مؤتمر..
نريد احياء روابط الإخوة للدول العربية والإسلامية ..