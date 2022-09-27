بوريطة يستقبل المبعوث الجزائري ويتسلم دعوة القمة العربية

هبة بريس

بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، استقبل يومه 27 شتنبر 2022، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مبعوثا لفخامة الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى جلالة الملك، حفظه الله.

وبهذه المناسبة، سلم مبعوث الرئيس الجزائري رسالة الدعوة الموجهة إلى جلالة الملك محمد السادس، لحضور أشغال القمة العربية المقرر عقدها بالجزائر، يومي 1 و2 نونبر 2022.

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