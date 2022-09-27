تقرير لمجلس المنافسة يبرئ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حمل تقرير أعده مجلس المنافسة معطيات مثيرة و أرقاما عديدة بخصوص هوامش ربح شركات توزيع المحروقات في المغرب، و هو التقرير الذي برأ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا.

و حسب التقرير السالف الذكر، فيتناسب ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب مع ارتفاع أسعاره ببقية البلدان، نظرا لآثار الأزمة الاقتصادية الخانقة و كذا الظروف العامة المحيطة بالأحداث التي شهدها العالم تزامنا و جائحة كورونا.

و أضاف التقرير الذي أعده مجلس المنافسة بخصوص قطاع المحروقات في المغرب أن هامش الربح يبقى ضئيلا مقارنة بباقي المكونات التي تحدد سعر البيع.

و شدد ذات التقرير على أن أسعار بيع الوقود تتحدد أساسا من خلال أسعار شراء الغازوال والبنزين في السوق الدولية و الضرائب التي تفرضها الدولة.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس المنافسة أشار كذلك لكون شركة “وينكسو” و”طوطال” هم الأعلى من حيث هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، بينما ربح شركة ‎”أفريقيا” يظل هو الأدنى.

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