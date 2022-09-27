تقرير لمجلس المنافسة يبرئ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
حمل تقرير أعده مجلس المنافسة معطيات مثيرة و أرقاما عديدة بخصوص هوامش ربح شركات توزيع المحروقات في المغرب، و هو التقرير الذي برأ شركات المحروقات من رفع أسعار البنزين والغازوال وطنيا.
و حسب التقرير السالف الذكر، فيتناسب ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب مع ارتفاع أسعاره ببقية البلدان، نظرا لآثار الأزمة الاقتصادية الخانقة و كذا الظروف العامة المحيطة بالأحداث التي شهدها العالم تزامنا و جائحة كورونا.
و أضاف التقرير الذي أعده مجلس المنافسة بخصوص قطاع المحروقات في المغرب أن هامش الربح يبقى ضئيلا مقارنة بباقي المكونات التي تحدد سعر البيع.
و شدد ذات التقرير على أن أسعار بيع الوقود تتحدد أساسا من خلال أسعار شراء الغازوال والبنزين في السوق الدولية و الضرائب التي تفرضها الدولة.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن تقرير مجلس المنافسة أشار كذلك لكون شركة “وينكسو” و”طوطال” هم الأعلى من حيث هوامش أرباح شركات توزيع المحروقات في المغرب، بينما ربح شركة ”أفريقيا” يظل هو الأدنى.
21 تعليقات
على من تضحكين يا هبرس!!!!!!!!!
شكون يشكرك ألعروس؟ مي وخالتي ولي ݣبالتي
عدنا واحد المثل شكون يشهد ليك الكلب قالهم شوالى
أضحكني تقررركم كثيرا ، و كأن رائحة الدفاع عن السيد أخنوش تنبعث منه .
مقال كله أغلاط، بالعكس التقرير أكد أن هوامش ربح الشركات تزايد بشكل كبير، وجميع الشركات متواطئة فيما بينها لتحديد الأسعار التي تريد…
hahahahaa hahaha hahaha
شهد شاهد من أهلها ،مجلس لا تتوفر فيه أدنى شروط النزاهة ..مادام لوبي الريع والتحكم يسيطر على اقتصاد المغرب سنظل بلدا متخلفا أبسط هزات الأسواق الدولية تهدده … أفيقوا من سباتكم..
هذا التقرير يلزمه تحقيق
الضريبة التي تفرضها الدولة يجب مراجعتها في ظل هذه الظروف
اي مجلس من المرتزقة هذا …هههه
واقيلا الشعب هو لزاد على راسو في المعيشة والمحروقات.
منكم والينا=كل ماتمكلوه فهولنا.لاداعي السنيما الهوليودية مع لوبيات الفساد التي تستنزف البلاد والعباد.
المشكل ليس المسؤول المشكل في الشعب و الفهم يفهم اما الحمار يمشي يكل التبن و يشرب الهم
الحكومة الحالية تتكون من حزب الأحرار و الأصالة و الاستقلال و هبة بريس
ان الله لا يحب المفسدين .عبرة لاصحاب القلوب الحية.
الأمر واضح كوضوح الشمس ومضحكا في نفس الوقت هههههههههههه والله حكومة غير مفهومة الأرباح تكون في جيوبكم وليس في جيوب المواطن البسيط…متابعة….
أين هي المحاسبة المالية والمسؤولية التضامنية ربما كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والانخفاض في المحروقات ولا داعي الابتزاز علينا واستهزاءات وتمثيليات اتقوا الله فينا.
ما كفايا من قرارتكم التي بسببها لازال نعاني من قسوتها في الأسعار الملتهبة والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً اتقوا الله فينا لقد سئمنا بالوعود الكاذبة..
أنتم تستغلون المواطنين من أجل مصالحكم الأمر أصبح مكشوفا وواضحا كوضوح الشمس…
الربح ب1درهم واحد!!! والربح الآخر أين يذهب اتظنوننا أننا اغبياء وتضحكون علينا ….
يجب على الحكومة عليها بالزيادات في الأجور والمعاشات وانخفاض في المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها لتحسين مستوى الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي بالمغرب هههههههه.