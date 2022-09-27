القصر الكبير.. وفاة 9 أشخاص بسبب تناول “الماحيا”

هبة بريس - مكتب طنجة

سجل المستشفى الاقليمي بالقصر الكبير ء صباح اليوم الثلاثاء 27 شتنبر ، وفاة تسعة اشخاص في ما لازال شخصين اخرين في حالة خطيرة بسبب ما قالت عنه مصادر متطابقة انه بسبب تناول لمشروب “الماحية “.

وقالت مصادر محلية ، ان المصالح الامنية اوقفت “كراب ” في الاربعينيات من العمر يشبته في بيعه لمادة كحولية تسببت في وفاة 9 اشخاص .

واستنفرت الواقعة السلطات المحلية بالقصر الكبير ..تفاصيل اضافية لاحقا

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