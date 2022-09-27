القصر الكبير.. وفاة 9 أشخاص بسبب تناول “الماحيا”
هبة بريس - مكتب طنجة
سجل المستشفى الاقليمي بالقصر الكبير ء صباح اليوم الثلاثاء 27 شتنبر ، وفاة تسعة اشخاص في ما لازال شخصين اخرين في حالة خطيرة بسبب ما قالت عنه مصادر متطابقة انه بسبب تناول لمشروب “الماحية “.
وقالت مصادر محلية ، ان المصالح الامنية اوقفت “كراب ” في الاربعينيات من العمر يشبته في بيعه لمادة كحولية تسببت في وفاة 9 اشخاص .
واستنفرت الواقعة السلطات المحلية بالقصر الكبير ..تفاصيل اضافية لاحقا
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2 تعليقات
اذن هذا ماء الموت وليس ماء الحياة !!!
سوء الخاتمة أن تبقى الله مخمورا ،با للخسارة الكبرى