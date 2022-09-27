الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف جانح بالسلاح الأبيض

2022-09-27 / 11:37
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هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 27 شتنبر الجاري، في تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذي كان في حالة سكر واندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بسبب حيازته للسلاح الأبيض والاشتباه في تورطه في تعريض شخص للضرب والجرح، لكنه واجه عناصر الأمن بمقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لاستخدام سلاحه الوظيفي بشكل تحذيري، مطلقا ثلاث رصاصات تحذيرية في الهواء، وهو الأمر الذي مكن من توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بقلعة السراغنة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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