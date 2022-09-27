مع اقتراب المونديال.. الأجواء الإيجابية داخل معسكر الأسود تطمئن الجماهير نسبيا

هبة بريس ـ رياضة

تناقل عدد من متتبعي كرة القدم الوطنية صور و مقاطع فيديو التداريب التي يجريها المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم هاته الأيام بإسبانيا، و هي الأجواء التي يطبعها الحماس و التفاؤل و الإيجابية.

و ساهمت الأجواء الإيجابية التي خلقها وليد الركراكي داخل كتيبة أسود الأطلس في إعادة روح الثقة نسبيا ليس للاعبين فقط بل كذلك للجماهير المغربية قبيل مونديال قطر.

و أجمع غالبية متتبعي كرة القدم المغربية على أن تعيين وليد الركراكي في هذا الوقت كان أمرا جيدا حيث أحدث رجة داخل النخبة الوطنية بعد كل التوثر الذي رافق حقبة وحيد حاليلوزيتش و الصراعات التي شهدتها.

و ستكون مباراة الباراغواي الودية فرصة للعناصر الوطنية لتأكيد الصورة الجيدة التي ظهر عليها اللاعبون خلال مباراة الشيلي قبل أيام خاصة أن الجماهير العريضة ستكون في الموعذ لتحفيز اللاعبين بداية من الساعة الثامنة.

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