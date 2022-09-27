بالورود وإطلاق القذائف.. اليابان تودع شينزو آبي في جنازة رسمية

هبة بريس - وكالات

بالورود والصلوات وإطلاق 19 طلقة لتحيته.. كرمت اليابان اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في أول جنازة رسمية لرئيس وزراء سابق منذ 55 عاماً في مراسم مثيرة للانقسام كما كان في حياته.

وتسعى السلطات إلى تجنّب أي قصور أمني على غرار ما جرى في حادث اغتياله في شهر يوليو الماضي.

وبدأت المراسم صباحا حيث حملت أرملته آكي رماد آبي إلى قاعة نيبون بودوكان بوسط طوكيو لتنطلق أنغام الموسيقى من فرقة عسكرية وتدوي طلقات تحية حرس الشرف.

وداخل القاعة، وضعت صورة كبيرة لآبي ملفوفة بشريط أسود معلقة فوق باقة من الزهور الخضراء والبيضاء والصفراء، وعلى مقربة جدار من الصور يظهر فيها آبي مع قادة مجموعة السبع ويصافح الأطفال ويزور مناطق منكوبة.

وأصبحت هذه الجنازة أول جنازة رسمية في البلاد منذ عام 1967.

وأطلقت وحدة المدفعية التابعة لقوات الدفاع الذاتي 19 طلقة فارغة من مدافع هاوتزر عيار 105 ملم في الوقت الذي تم فيه نقل جرة مع رماد آبي إلى قاعة مركز نيبون بودوكان حيث تقام المراسم.

ونيابة عن الحكومة افتتح الأمين العام لمجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو مراسم الجنازة، تلتها دقيقة صمت.

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