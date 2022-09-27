تعديل وزاري جزئي في موريتانيا

هبة بريس

أجرى الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء أمس الاثنين، تعديلا وزاريا على مستوى الحكومة، شمل العديد من الوزارات.

وأعلنت رئاسة الجمهورية أنه بموجب مرسوم صدر أمس أن هذا التعديل على الحكومة الموريتانية، طال وزارات التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، والوظيفة العمومية والشغل، والتنمية الحيوانية، بالإضافة إلى الأمانة العامة للحكومة.

وهكذا عين ابراهيم فال ولد محمد لمين وزيرا للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وهو الذي شغل منصب وزير التنمية الحيوانية لأقل من شهر، وعين محمد ولد عبد الله ولد عثمان، وزيرا للتنمية الحيوانية، وهو الذي كان يشغل منصب وزير الوظيفة العمومية.

كما عينت زينب بنت أحمدناه، وزيرة للوظيفة العمومية والشغل، وهي التي كانت تشغل منصب الوزيرة الأمينة العامة للحكومة.

وعين لام المختار الحسيني، أمينا عاما للحكومة، وكان الرئيس الموريتاني قد أجرى تعديلا حكوميا جزئيا يوم سادس شتنبر الماضي.

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