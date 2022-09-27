روسيا: لن نسمح للجيران المعادين بامتلاك أسلحة نووية

2022-09-27 / 09:49
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هبة بريس - وكالات

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمنع ظهور أسلحة نووية لدى جيرانها المعادين، على سبيل المثال، في أوكرانيا.

وكتب عبر قناته على تلغرام: “سنبذل قصارى جهدنا لمنع ظهور أسلحة نووية لدى جيراننا المعادين لنا. على سبيل المثال، في أوكرانيا النازية، التي تسيطر عليها مباشرة دول الناتو اليوم”.

وهو مقتنع بأنه “من غير المجدي الاعتماد على العقل والإرادة السياسية لنظام كييف”.

وأضاف: “ولكن لا يزال هناك أمل هش للحس السليم والشعور بالحفاظ على الذات لدى البلدان المعادية. إنهم يفهمون: إذا تجاوز التهديد لروسيا حد الخطر المحدد، فسنضطر إلى الرد. دون طلب الإذن من أحد. دون مشاورات طويلة، وهذا بالتأكيد ليس هراء”.

ويعتقد ميدفيديف أنه إذا أُجبرت روسيا على استخدام أقوى سلاح ضد كييف، فلن يتدخل الناتو بشكل مباشر في الصراع، لأن، أمن واشنطن ولندن وبروكسل أهم بكثير بالنسبة لحلف شمال الأطلسي من مصير أوكرانيا المحتضرة التي لا يحتاجها أحد، حتى لو كانت مزودة بأسلحة مختلفة.

وأشار إلى أن توريد الأسلحة الحديثة هو مجرد تجارة لدول الغرب “مختلطة بكراهية شديدة تجاهنا”.

وأضاف مدفيديف أن: “الديماغوجيين في الخارج والأوروبيون لا يخططون للموت بسبب كارثة نووية. لذلك سوف يبتلعون استخدام أي سلاح في الصراع الحالي”.

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