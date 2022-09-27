إيطاليا.. مصرع مهاجر مغربي في حادثة سير  مروعة

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

لا يزال الاستهتار بالحياة يزهق أرواحا أبرياء ويسبب العذاب والحزن لأخرين. ولا تزال طرق إيطاليا تسقى بدماء وتحصد أشخاص بسبب عدم الامتثال وإحترام القانون المنظم لاستخدام الطرق في آمان. توفي مهاجر مغربي يبلغ من العمر 28 سنة، في حادثة سير خطيرة نواحي منطقة “البينو” بمحافظة بيرغامو شمال إيطاليا.

وأفادت مصادر محلية ان الضحية، فقد السيطرة على مقود السيارة على طريق سريع، مما أدى الى خروجها عن المسار .

وحسب ذات المصدر فان السيارة اصطدمت وجهاً لوجه بعربة مخصصة لنقل السلع من نوع “فورغونيت”، كان على متنها عائلة من “غاندينو”: رجل ذو 47 عامًا ، وزوجة تبلغ من العمر 49 عاما وابنها ذو 18 عامًا.

وقد توفي المهاجر المغربي في عين المكان متأثرة بإصابات خطيرة تعرضها، حيث جرى نقل جثته الى مستودع الأموات.

وقد تم فتح تحقيق من قبل الشرطة لتحديد ظروف وملابسات الحادث.

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