إلهام شاهين تعلن عن تبرعها بأعضائها بعد وفاتها

نجلاء مزيان

كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين، عن تفاصيل قرارها المتعلق بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها.

وقالت “شاهين” في اتصال هاتفي مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “كلمة أخيرة”: “بالفعل كانت وصية أسرية وتحولت الآن لوصية موثقة في الشهر العقاري وليس ذلك فقط بل بمقطع فيديو ليبقى موجودًا”.

وأضافت: “ولو في أي وقت حصلي حاجه وأي حاجة فيها سليمة أنا متبرعة بها وللأسف فيه ناس بتتاجر بالدين وبتقول ما ينفعش، ولكن هناك علماء رأوا ذلك خيرًا فضلًا عن وجود قانون التبرع بالأعضاء الذي أقرته الدولة”.

وتابعت :”أناشد الدولة بتفعيل القانون على الأرض، ويعرفونا الخطوات هل هيبقى فيه بنك للأعضاء ؟ الناس إلى عايزة تعمل ده تعمل إيه؟”.

واختتمت حديثها بنعي الفنان هشام سليم، قائلة: “رجل محترم ولن يتكرر في صدقه وأخلاقه ماعرفش يتلون أبدًا زيي صادق وعنده نقاء واحترام للأخر”.

وأضافت “خسرنا فنان كبير وإنسان عظيم وشاركته في ليالي الحلمية، ولا تسألني من أنا، وطلعت معاه في أدوار كثيرة وهو الصراحة كان صديق عزيز وأخويا ويوم وفاته كان يوم صعب جدًا”.

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