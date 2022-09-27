الصورة من الارشيف

طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2022-09-27 / 09:10
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تنزل بعض القطرات المطرية المحلية مع احتمال بروز رعد محلي بالأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا ومصحوبة بقطرات مطرية متفرقة فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للمملكة، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا ومتفرقة بكل من المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية.

وسيلاحظ تناثر حبات من الغبار بكل من جنوب وجنوب شرق المملكة، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأطلس والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية ووالماس وهضبة الفوسفاط، وما بين 20 و 26 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 20 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف جانح بالسلاح الأبيض

الرصاص يلعلع بقلعة السراغنة لتوقيف جانح بالسلاح الأبيض

2022-09-27 / 11:37
Photo of قيمته تفوق نصف مليون درهم.. جمارك طنجة تحجز ذهبا مهربا

قيمته تفوق نصف مليون درهم.. جمارك طنجة تحجز ذهبا…

2022-09-27 / 11:06
Photo of مستشفى محمد السادس ببوسكورة ينجح في جراحة ترميم الفك السفلي

مستشفى محمد السادس ببوسكورة ينجح في جراحة ترميم الفك…

2022-09-27 / 10:40
Photo of أسعار المحروقات.. مجلس المنافسة يكشف أرباح السوق الوطنية

أسعار المحروقات.. مجلس المنافسة يكشف أرباح السوق الوطنية

2022-09-27 / 09:16
Photo of بنعلي: المغرب ملتزم بدعم الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة الذرية

بنعلي: المغرب ملتزم بدعم الدور المركزي للوكالة الدولية للطاقة…

2022-09-26 / 23:35
Photo of إدانة مفتش شرطة بالدار البيضاء بثلاثة سنوات حبسا نافذا

إدانة مفتش شرطة بالدار البيضاء بثلاثة سنوات حبسا نافذا

2022-09-26 / 23:27
Photo of إشكاليات مسطرة ” ثبوت الزوجية” تصل البرلمان

إشكاليات مسطرة ” ثبوت الزوجية” تصل البرلمان

2022-09-26 / 22:34
Photo of “سيتي باص” وجماعة فاس يوقعان على مسطرة تحكيم وزارة الداخلية

“سيتي باص” وجماعة فاس يوقعان على مسطرة تحكيم وزارة…

2022-09-26 / 21:43
Photo of ” الحموشي” يؤكد على ضرورة استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم

” الحموشي” يؤكد على ضرورة استقبال المواطنين ومعالجة شكاياتهم

2022-09-26 / 20:29
Photo of مزور : المغرب منخرط في تعزيز الممارسات الفضلى في مجال الخدمات الرقمية

مزور : المغرب منخرط في تعزيز الممارسات الفضلى في…

2022-09-26 / 20:19

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق