طقس الثلاثاء.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن تنزل بعض القطرات المطرية المحلية مع احتمال بروز رعد محلي بالأقاليم الجنوبية.

وستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة أحيانا ومصحوبة بقطرات مطرية متفرقة فوق مناطق الأطلس والجنوب الشرقي للمملكة، فضلا عن تشكل كتل ضبابية أو نزول قطرات مطرية جد خفيفة محليا ومتفرقة بكل من المنطقة الشرقية والسواحل الوسطى والجنوبية.

وسيلاحظ تناثر حبات من الغبار بكل من جنوب وجنوب شرق المملكة، مع تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالأطلس والجنوب الشرقي وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07 و 15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والمنطقة الشرقية ووالماس وهضبة الفوسفاط، وما بين 20 و 26 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وبداخل الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 13 و 20 درجة في ما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا، فستكون في ارتفاع.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

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