إدانة مفتش شرطة بالدار البيضاء بثلاثة سنوات حبسا نافذا
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء اليوم الإثنين، بالحكم على مفتش شرطة بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه للمطالبة بالحق المدني تعويض 165.000 درهم مع الصائر.
وتابعت النيابة العامة المتهم مفتش شرطة “ع. د” بـ“تعدد السرقات والارتشاء والنصب والإبتزاز وإصدار شيك بدون مؤونة”.وتعود تفاصيل القضية حين فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة البرنوصي بالدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة للاشتباه في تورط “مفتش شرطة” يشتغل بدائرة أمنية تابعة بسيدي عثمان البيضاء في قضية تتعلق “بالسرقة والنصب”.
وبعد تتمة الاستماع إلى مفتش الشرطة الموقوف من طرف الشرطة القضائية، تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
6 تعليقات
إختلط الحابل بالنابل كيف لمفتش شرطة أن يرتكب هذه الأفعال المنسوبة إليه؟؟؟؟!!!!😞😞😞😞
حاميها حراميها زمن العجائب
أكيد عندو انفصام في الشخصيه أكيد
تهم من العيب والعار أن يدان بها مفتش شرطة هذه علامات الساعة
🤕🤕🤕لم أستطع إستيعاب الفكرة الشخص الذي من المفترض أن يحمي حقوق المواطنين هو نفسه من يسلبهم إياها غريب فعلا غريب
كان يجب مضاعفة الأحكام الصادرة في حقه على الأقل لمخالفة ما نص عليه القسم الذي أداه أمام الله وامام رفقاءه بأن يؤدي واجبه المهني بكل صدق وأمانة.