برلمانية أوروبية تشجب انتهاك الجزائر لالتزاماتها التجارية

هبة بريس _ الرباط

أعربت النائبة البرلمانية الأوروبية، إنماكولادا رودريغيث- بينيرو، يوم الإثنين، عن شجبها لـ “انتهاك الجزائر المتكرر” لالتزاماتها التجارية تجاه إسبانيا والاتحاد الأوروبي، واصفة هذا السلوك بـ “غير المقبول”.

وقالت النائبة الأوروبية الإسبانية، عضو مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، في تغريدة لها إنه “من الواضح أن لدينا مشكلة تجارية مع الجزائر. وليس إسبانيا فقط”.

وبحسبها، فإن السنوات الأخيرة سجلت تراجع صادرات الاتحاد الأوروبي نحو البلدان المغاربية بنسبة 60 في المائة، وذلك بسبب زيادة الحواجز التجارية.

وقالت “هذا الانتهاك المتكرر لاتفاقية الشراكة (القائمة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر) أمر غير مقبول”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التنديد بالممارسات التجارية للجزائر مع الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأعضاء، على مستوى البرلمان الأوروبي، حيث يشجب النواب الأوروبيون طابعها “المتكرر وغير المتوقع” ويتساءلون بشأن “موثوقية” الشراكة الجزائرية-الأوروبية

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