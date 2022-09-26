إشكاليات مسطرة ” ثبوت الزوجية” تصل البرلمان

هبة بريس _ الرباط

وجهت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، خديجة حجوبي، سؤالا كتابيا إلى وزير العدل، حول مسطرة ثبوت الزوجية بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية منذ فبراير 2019.

وسلطت حجوبي الضوء على وضعية العديد من الأزواج المغاربة الذين لا يتوفرون على عقد الزواج، حيث صدت الأبواب في وجههم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية مند فبراير 2019، مؤكدة أن هذه الوضعية تترتب عنها تداعيات اجتماعية تهدد بناء وتماسك الأسر، بالإضافة إلى ضياع حقوق العديد من النساء والأطفال.

وأضافت أن هذه الفئة تائهة بين قضاء الأسرة والجماعات الترابية، وتبحث عن تسوية لوضعيتها ولأطفالها خاصة المقبلين منهم على التمدرس، والذين لا يتوفرون على أوراق ثبوتية تمكنهم من متابعة الدراسة بمختلف المؤسسات التعليمية.

وتساءلت حجوبي عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة، لتمكين العديد من الأزواج من توثيق زواجهم بعد نهاية المهلة المرتبطة بإجراءات مسطرة ثبوت الزوجية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0