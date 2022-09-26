وزارة الأوقاف: عيد المولد النبوي سيوافق يوم الأحد 9 أكتوبر

هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول لعام 1444هـ، هو بعد غد الأربعاء 28 شتنبر 2022، وأن عيد المولد النبوي الشريف سيكون هو يوم الأحد 9 أكتوبر 2022.

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1444 هـ بعد مغرب يوم الاثنين 29 صفر 1444هـ الموافق لـ 26 شتنبر 2022م، فتأكد لها عدم ثبوت رؤيته.

وفي ما يلي نص البلاغ:

تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1444 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 صفر 1444هـ موافق 26 شتنبر 2022م.

واتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الأربعاء 28 شتنبر 2022م، وعيد المولد النبوي هو يوم الأحد 12 ربيع الأول 1444ه موافق 9 أكتوبر 2022م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي الشريف على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار، إنه سميع مجيب”.

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