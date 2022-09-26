السطو على منازل شخصيات نافذة يستنفر رجال الدرك بشتوكة

هبة بريس _ ع بركة

دشنت مصالح الدرك بسرية أشتوكة ،حملة تمشيطية واسعة خلال بداية الأسبوع الجاري، للبحث عن مشتبه فيهم بالسطو على فيلات فاخرة في ملكية شخصيات نافذة بشاطىء سيدي الرباط بجماعة سيدي وساي اقليم اشتوكة ايت باها .

عملية السطو بحسب مصادر الجريدة استهدفت فيلات فاخرة في ملكية مسؤولين نافذين، حيث تمكن اللصوص من الاستيلاء على عدد من التجهيزات والأشياء الثمينة بداخلها.

وكانت العصابة قد أجهزت على منازل والسطو على تجهيزاتها بالكامل، مستغلين عدم وجود أصحابها، مباشرة بعد قضاء عطلة الصيف، بعضها بحسب نفس المصادر في ملكية مسؤول عسكري، والثاني يعود لمسؤول بارز بقطاع الصيد البحري، بينما المنزل الثالث هو في ملكية سيدة تنحدر من أسرة ميسورة الحال بأكادير”.

وقد إكتشف الضحايا، تعرضهم للسطو، بعد زيارتهم لمنازلهم، بعدما عاينوا تسجيل اختفاء تجهيزاتهم وأثاثهم وعدد من المعدات التقنية المستعملة في تخزين الطاقة الشمسية”.

ومباشرة بعد ذلك، بدأت عملية تمشيط واسعة بالمنطقة، أسفرت عن تحديد سرقتين بالكسر بنفس الطريقة بالمنازل المجاورة، وهو ما استنفر عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية التي حلت بعين المكان من أجل البحث في خيوط هذه الجريمة.

هذا، وتتواصل التحريات والأبحاث لتحديد هوية المتورطين في ارتكاب عمليات السطو المذكورة، وذلك قصد توقيفهم وإحالتهم على العدالة.

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