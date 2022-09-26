المحامون يرفضون مسودة قانون تنظيم مهنتهم

هبة بريس _ الرباط

رفض محامو المغرب مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة التي أعدتها وزارة العدل، ب

ورفض المحامون ايضا قرار تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، واعتماد منهجية جديدة في الامتحان باعتماد الأسئلة ذات الأجوبة المتعددة.

ووصفت نقابة المحامين بالمغرب، طريقة إعداد مسودة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة ب” أحادية”

واعتبرت النقابة، أن المسودة لا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية كما لا تستحضر أعراف وتقالید ومبادی مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية.

وأفادت النقابة، في بيان لها أن وزارة العدل أعلنت عن المباراة في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة، و ممارستها، مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين و تدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع

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