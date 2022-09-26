الملك معزيا في الشنا ..”إحدى رائدات العمل الجمعوي والحقوقي ببلادنا”
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة المرحومة عائشة الشنا.
ومما جاء في برقية جلالة الملك “تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة المشمولة بعفو الله، المرحومة عائشة الشنا، التي لبت داعي ربها راضية مرضية، تقبلها الله في عداد عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان”.
وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب جلالة الملك، لأفراد أسرة الفقيدة، ومن خلالهم، لكافة أهلهم وذويهم، ولسائر أصدقاء الراحلة المبرورة، ومحبيها، “عن أحر تعازينا وأصدق مشاعر مواساتنا في رحيل إحدى رائدات العمل الجمعوي والحقوقي ببلادنا، والتي كرست حياتها الحافلة بالعطاء لخدمة المرأة المغربية والدفاع عن قضاياها بكل جرأة واستماتة ونكران ذات، مما أكسبها حب الناس وتقديرهم”.
وأضاف جلالة الملك “وإذ نشاطركم أحزانكم، في هذا الرزء الذي لا راد لقضاء الله فيه، مقدرين ما كانت تتحلى به فقيدتكم العزيزة من دماثة الخلق، ومن غيرة وطنية صادقة، وحس نضالي إنساني متقد، لنسأل الله عز وجل أن يعوضكم عن رحيلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يشملها بواسع رحمته وغفرانه، ويجزل ثوابها على ما قدمت بين يدي ربها من خالص المبرات، وعلى ما أسدته لوطنها من جليل الخدمات، ويجعلها من الذين يجدون ما عملوا من خير محضرا، ويلقيها نضرة وسرورا”. “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون”. صدق الله العظيم.
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شكرآ لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير ويساعد شعبه في الضراء السراء.
صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما المساند الأول لشعبه..
هذه المرأة المغربية والمناظلة والمكافحة تستحق التعزية والمواساة لأسرتها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده وهو ملك القلوب وملك عظيم بمعنى الكلمة..
إنها امرأة مغربية رائعة جدا حيت اعطت مجهود رائع ومميز جدا للنهوض بالمرأة المغربية فرحمها الله واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
لقد كرست حياتها كلها في اسعاد الأمهات العازبات وارشادهم والرعاية الاجتماعية والصحية لاطفالهن جزاها الله خيراً على ما فعلت ..
نتمنى من ابنئها تتمت اعمالها الخيرة …
كانت إنسانة منفتحة وفاظلة تحب الخير للمرأة المغربية رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الدوام لله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحومة عائشة شنا. إن لله وإن إليه راجعون..
إنها سيدة شرفت المرأة المغربية بمجهوداتها الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة النهوض بمرأة مغربية قوية لديها وجود في المجتمع المغربي الذي لايرحم المرأة المغربية لهذا تستحق كل الاحترام والتقدير من طرف ملكنا الغالي دائما سباقا للمواساة رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.