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الصحراء المغربية: موريتانيا تجدد دعمها لجهود الأمم المتحدة

2022-09-26 / 19:05
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هبة بريس _ الرباط

جدد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، سالم ولد مرزوك، الاثنين في نيويورك، الموقف “الثابت” لبلاده الداعم لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول لدى جميع أطراف النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.

وقال السيد ولد مرزوك، “بلادي تجدد موقفها الثابت بشأن النزاع حول الصحراء من خلال دعم جهود الأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة الهادفة إلى التوصل إلى حل دائم ومقبول من طرف الجميع”.

وكان رئيس الدبلوماسية الموريتانية يتحدث خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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‫9 تعليقات

  1. وماذا يعني الاتفاق مع الكرغل حول الصيد البحري ؟ وهل الكرغل يعرفون الصيد البحري ؟ الكرغل ستاتي لهم بالروس وايران وحزب الله وذلك ضدا في المغرب وليس الصيد البحري الذي ما هو الا غلاف خارجي للمكر الكرغولي

  4. عاش لملك محمد سادس والأسرة لعلوية شريفة والصحراء مغربية والله الوطن الملك

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