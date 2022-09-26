شكيب بنموسى

نقابة تعليمية .. مخرجات الحوار القطاعي ” بئيسة”

2022-09-26 / 19:01
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هبة بريس _ الرباط

وصف المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي مخرجات الحوار القطاعي ب” البئيسة ” .

وأكدت ذات الجهة ان” أي نظام أساسي لموظفي التربية الوطنية سيبقى دون معنى وموجها فقط للاستهلاك وزرع الأوهام، إذا لم يعالج قضايا كل العاملين بالقطاع، ولم يتجاوب مع انتظاراتهم”

وطالب البلاغ ب “ضرورة التعاطي الإيجابي والواضح للحكومة والوزارة مع كل الملفات التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات دون التعجيل بحلها، بما يضع حدا لمعاناة نساء ورجال التعليم، وفي مقدمتها ملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي ودكاترة التربية الوطنية والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين والزنزانة 10 وغيرهم”

كما جددت النقابة التعليمية تأكيدها على موقفها الرافض قطعا لمخطط التعاقد المشؤوم، وتشبثها بالإدماج الفوري للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية بشكل واضح ودون لف أو دوران

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تعليق واحد

  1. ومن قال ان هناك مخرجات كل ما في الامر مسكنات ووعود لتفادي الوقفات والاحتجاجات والاضرابات .هل كانت وزارة المالية حاضرة في الاجتماع .لا فافهموا

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