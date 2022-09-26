تأجيل المحاكمة الاستئنافية لـ”أساتذة التعاقد” إلى دجنبر المقبل

هبة بريس _ الرباط

أجلت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط اليوم الاثنين محاكمة 45 أستاذا من أساتذة التعاقد المتابعين على خلفية احتجاجاتهم بالعاصمة الرباط، إلى غاية 5 دجنبر المقبل.

وبالتزامن مع جلسة المحاكمة نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وقفة احتجاجية أمام المحكمة تنديدا بالمتابعات في حق الأساتذة، معتبرة أن مكان الأستاذ هو المدرسة وليس المحكمة.

كما نظم أساتذة التعاقد بمختلف المدن المغربية، أمام المحاكم والمديريات الإقليمية، وقفات احتجاجية تضامنا مع زملائهم وتنديدا بالمتابعات التي تطالهم، وللمطالبة بإسقاطها.

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