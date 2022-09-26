بوتين يمنح سنودن الجنسية الروسية
هبة بريس _ وكالات
منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية.
وجاء في مرسوم رئاسي نُشر الاثنين، أن ادوارد جوزف سنودن المولود في 21 يونيو 1983 مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية قال إنها تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية للمستخدمين، خصوصا عبر غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت.
وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس
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21 تعليقات
بكرى هتندم يگميييييييل
مبروك الجنسية الروسيه
سمسار سوف تكون نهايته مأساوية
خائن. باع نفسه . عله يذهب غدا الى الجبهة فالقيصر بحاجة للحم طازج لمذبحته
واحنا مالنا
دايرين فلم زوين
بوتين خطير
على باقي عايش!!!
دعيناكم الله عطونا غير الجنسية روسية
الخائن يبقى خائن
سنودن الشجاع يستحق الأفضل
إدوارد إسنودن الشخص الذي فعل بحكومة واشنطن ما لم تفعله حكومه دوله .
الحرب المتعددة الأبعاد.
اصبح تحت الحماية الروسية
من زمان كان على روسيا انتهاج هذا النهج. استقطاب كل معاد لامريكا ومنحه الجنسية. مساعدة اي دولة تعادي امريكا ومدها بالاسلحه المتطورة الدفاعيه والهجومية.
فعلا هناك حرب شرسة على ابواب.
ورقة رابحة. بيد بوتين
من خان وطنه
يبقى خائنا الى الابد
اتمنى تعبئته و رميه في الخطوط الامامية كجميع الروس
الولايات المتحده الامريكيه سيبحث ان هذا الخائن في داخل روسيا