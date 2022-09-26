FILE - In this Nov. 4, 2019, file photo, former U.S. National Security Agency contractor Edward Snowden addresses attendees through video link at the Web Summit technology conference in Lisbon. A judge has ruled on Tuesday, Dec. 17, 2019, that Snowden violated secrecy agreements with the U.S. government that allow it to claim proceeds from a memoir he published. Federal Judge Liam O'Grady ruled that Snowden is liable for breach of contract with the government because he published "Permanent Record,” without submitting it for a pre-publication review. (AP Photo/Armando Franca, File)

بوتين يمنح سنودن الجنسية الروسية

2022-09-26 / 18:29
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هبة بريس _ وكالات

منح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الاثنين، المتعاقد السابق مع أجهزة الاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن، اللاجئ في روسيا، الجنسية الروسية.

وجاء في مرسوم رئاسي نُشر الاثنين، أن ادوارد جوزف سنودن المولود في 21 يونيو 1983 مُدرج على قائمة مواطنين روس جدد، في وقت وصلت العلاقات بين واشنطن وموسكو إلى أدنى مستوياتها التاريخية على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وكان سنودن قد سرّب في 2013 بيانات سرية قال إنها تكشف الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية للمستخدمين، خصوصا عبر غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت.

وطلبت السلطات الأميركية على مدى سنوات إعادة سنودن للولايات المتحدة ليواجه محاكمة جنائية لاتهامه بالتجسس

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