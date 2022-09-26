Israeli and Moroccan flags are pictured during an official ceremony in Israel's Mediterranean coastal city of Tel Aviv, on September 13, 2022. (Photo by JACK GUEZ / AFP)

إسرائيل تزود الجيش المغربي بطائرات من دون طيار

2022-09-26 / 18:18
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هبة بريس _ الرباط

اشارت وسائل إعلام بأن شركة “بلو بيرد الإسرائيلية المتخصصة في الطيران والفضاء وقعت عقدا مع المغرب لتزويده بطائرات بدون طيّار.

وسجلت ذات المصادر أن العقد الموقع بقيمة عشرات الملايين من الدولارات، يخص طائرات “تعمل في مجالات الاستطلاع والمراقبة والدفاع الجوي وتدبير حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية”.

ومن خاصيات هذه الطائرات أنها “تقوم بالإقلاع والهبوط آلياً، وتغطي مساحة واسعة من الأرض توفي باستطلاع مباشر للوكالات القومية، ولديها القدرة على الطيران المستمر لمدة 52 ساعة، كما بإمكانها إضافة تجهيزات للجهة الراغبة في استخدامها، وقادرة على الطيران بحمولة 250 كيلوغراما كحد أقصى، وهي مصممة للاستطلاع الإستراتيجي”.

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‫12 تعليقات

  12. اسرائيل،لو كان عندها طائرات بدون طيار ما كان المقاومه الفلسطينيه دمرت القبه الحديديه وطيرتها

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