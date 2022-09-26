أردوغان يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي… وإقامة عزاء له في إسطنبول

هبة بريس - وكالات

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين.

وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بعبد الرحمن يوسف، نجل القرضاوي، لتقديم التعازي له في وفاة والده، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن نجل القرضاوي، أوضح أنه سيتم إقامة عزاء له في مدينة إسطنبول، الأسبوع المقبل

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