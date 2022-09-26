أردوغان يقدم تعازيه في وفاة القرضاوي… وإقامة عزاء له في إسطنبول

2022-09-26 / 16:54
2
هبة بريس - وكالات

قدم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تعازيه في وفاة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي رحل عن عالمنا اليوم الاثنين.

وأجرى أردوغان اتصالا هاتفيا بعبد الرحمن يوسف، نجل القرضاوي، لتقديم التعازي له في وفاة والده، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.

وأضاف البيان أن نجل القرضاوي، أوضح أنه سيتم إقامة عزاء له في مدينة إسطنبول، الأسبوع المقبل

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of البنك الدولي يدعو إلى “التزام سياسي قوي” في مجال تعليم الأطفال

البنك الدولي يدعو إلى “التزام سياسي قوي” في مجال…

2022-09-26 / 17:52
Photo of روسيا.. القبض على قنصل اليابان أثناء تسلمه معلومات داخلية

روسيا.. القبض على قنصل اليابان أثناء تسلمه معلومات داخلية

2022-09-26 / 17:14
Photo of رئيس البرلمان العراقي يقدم استقالته 

رئيس البرلمان العراقي يقدم استقالته 

2022-09-26 / 15:52
Photo of وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

2022-09-26 / 12:52
Photo of زيلينسكي عن تهديدات بوتين النووية: لا أعتقد أنه يخادع

زيلينسكي عن تهديدات بوتين النووية: لا أعتقد أنه يخادع

2022-09-26 / 11:58
Photo of خصص 350 ألف دولار لشراء اللحوم.. قيس سعيد متهم بتبذير المال العام

خصص 350 ألف دولار لشراء اللحوم.. قيس سعيد متهم…

2022-09-26 / 11:38
Photo of بوتين: يجب على الغرب أن يعاملنا باحترام

بوتين: يجب على الغرب أن يعاملنا باحترام

2022-09-26 / 10:44
Photo of الجزائر.. السجن 10 سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية

الجزائر.. السجن 10 سنوات في حق مالك مجموعة النهار…

2022-09-26 / 10:05
Photo of إيطاليا.. جورجيا ميلوني تفوز في الإنتخابات التشريعية لتصبح أول امرأة رئيسة للحكومة

إيطاليا.. جورجيا ميلوني تفوز في الإنتخابات التشريعية لتصبح أول…

2022-09-26 / 09:19
Photo of بعد وقف إطلاق النار.. طاجيكستان وقرغيزستان توقعان بروتوكول إنهاء النزاع

بعد وقف إطلاق النار.. طاجيكستان وقرغيزستان توقعان بروتوكول إنهاء…

2022-09-25 / 20:43

‫2 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق