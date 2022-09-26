شخص يقت.ل “متشردا” بطانطان.. والأمن يتحرك

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان، مساء أمس الأحد 25 شتنبر الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي للموت.

وكان المشتبه فيه قد أقدم على تعريض الضحية الذي يعيش حالة التشرد لاعتداء جسدي تسبب في وفاته بداخل منزل بوسط مدينة طانطان، وذلك لأسباب وخلفيات تعكف الأبحاث حاليا على تحديدها، قبل أن تتم محاصرته من طرف الجيران ويسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية,

وقد تم إيداع جثة الهالك رهن التشريح الطبي بالمستشفى، بينما تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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