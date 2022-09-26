القصر الكبير ..ايقاف استاذ تورط في قضية اغتصاب

هبة بريس - مكتب طنجة

اوقفت المصالح الامنية بمدينة القصر الكبير ، الاسبوع الماضي ، استاذا لمادة اللغة الفرنسية ، بعدما اتهمته شابة باستدراجها وارغامها على ممارسة الجنس معه .

وبحسب مصادر محلية فقد جرى توقيف الاستاذ المنحدر من مدينة فاس واحالته على النيابة العامة التي قررت وضعه رهن الاعتقال بالسجن المحلي بمدينة القصر الكبير ، على اثر الشكاية التي تقدمت بها الشابة معززة بشهادة طبية .

وقد تم الاستماع للاستاذ الذي كان يباشر مهامه التربوية باحدة مؤسسات مدينة القصر الكبير ،قبل ان يتم احالته على السجن في انتظار استكمال مجريات البحث والتحقيق .

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