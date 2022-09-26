مراكش.. شاحنة تدهس عاملا وترديه قت.يلا في ورش بناء

2022-09-26 / 14:12
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هبة بريس

لقي عامل بناء مصرعه، صباح يومه الاثنين، في حادث دهس من طرف شاحنة بمدينة مراكش.

وحسب مصدر مطلع، فتعود تفاصيل الحادث، الى تواجد العامل بورش البناء بالقرب من حي السعادة بمدينة مراكش، تزامنا وقدوم شاحنة محملة بالرمل.

وأضاف ذات المصدر، أن سائق الشاحنة لم ينته الى تواجد العامل، قبل أن يفرغ حمولة الرمل عليه ويتسبب في مصرعه.

وفور علمها بالحادث، انتقلت عناصر السلطات المحلية والمصالح الأمنية على عجل الى عين المكان، حيث ثنقل جثة الهالالى مستودع الأموات وفتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الواقعة.

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