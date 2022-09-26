وفاة الشيخ يوسف القرضاوي

2022-09-26 / 12:52
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هبة بريس - وكالات

توفي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاماً، وفق ما أعلن حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين.

فيما كتب نجله عبدالرحمن يوسف القرضاوي على حسابه في تويتر: “ترجل الفارس”.

وينتمي القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح من قياداتها المعروفين، بل اعتبر منظر الجماعة الأول على مر السنوات الماضية.

كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات، وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي للجماعة.

والقرضاوي مصري، لكنه منح الجنسية القطرية بعد أن غادر البلاد عام 2013.

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