وفاة الشيخ يوسف القرضاوي
هبة بريس - وكالات
توفي الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاماً، وفق ما أعلن حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الاثنين.
فيما كتب نجله عبدالرحمن يوسف القرضاوي على حسابه في تويتر: “ترجل الفارس”.
وينتمي القرضاوي لجماعة الإخوان المسلمين، وأصبح من قياداتها المعروفين، بل اعتبر منظر الجماعة الأول على مر السنوات الماضية.
كما عرض عليه تولي منصب المرشد عدة مرات، وكان يحضر لقاءات التنظيم العالمي للجماعة.
والقرضاوي مصري، لكنه منح الجنسية القطرية بعد أن غادر البلاد عام 2013.
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14 تعليقات
كان شيخا كبيرا في عالم الاسلام مما استفادة منه الأمة الإسلامية باكملها بما يقدمه فرحمه الله وتغمده الله بواسع رحمته.. إن لله وإن إليه راجعون
اللهم اكرم نزله ووسع مدخله واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب وصبىر اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم تبثه عند السؤال منكر ونكير إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..
رحمه الله هنيأ له أفنى حياته في الدعوة إلى الله
رحم الله شيخنا يوسف القرضاوي، ما عرفنا عليه إلا الاعتدال.
فنا حياته في الدعوة الإسلامية اللهم نقي خطاه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس واغسله بالماء والثلج يآرب العالمين إنك سميع مجيب الدعاء.
عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحوم الشيخ يوسف القرضاوي من الشعب المغربي إلى الشعب المصري الشقيق رحمه الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم اجعل أعماله في ميزان حسناته وتقبل منه صالح الأعمال يآرب ويرفع درجاته إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته ..
اللهم اغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي إن لله وإن إليه راجعون..
هم السابقون ونحن اللاحقون ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام رحمه الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم ألحقه بالصالحين و أكرم مثواه يا أرحم الراحمين .
لله ما اعطى ولله ما اخذ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون كان شيخا كبيرا يستحق الرحمة منا ومن محبيه .
أعطى الكثير من التنوير للأمة الإسلامية وكانت مسيرته تتجلى في الدعوة الإسلامية حيث قدم الكثير ؛ لقد فقدناه اليوم وخطفته الموت ولكن هذآ قدر الله لا هروب منه إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته..
يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن والمؤلم ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة المرحوم الشيخ يوسف القرضاوي.