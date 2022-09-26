مطار سانية الرمل

تطوان .. مطار سانية الرمل يسجل عبور أزيد من 111 ألف مسافر

2022-09-26 / 12:28
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هبة بريس

بلغ عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار سانية الرمل الدولي بتطوان، خلال الفترة ما بين يناير ومتم غشت من السنة الجارية، 111 ألفا و 418 مسافرا.

وأوضح المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن حركة النقل الجوي خلال هذه الفترة تمثل نسبة استرجاع بلغت 364 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، التي سجلت عبور 30 ألف و 648 مسافر.

وفي ما يتعلق بشهر غشت وحده، سجل المصدر نفسه أن مطار سانية الرمل سجل عبور 23 ألفا و289 مسافرا، مقابل 7312 ألف مسافرا خلال نفس الفترة من سنة 2019، أي بنسبة استرجاع بلغت 319 في المائة.

ولوحظ هذا الاتجاه التصاعدي منذ بداية موسم الصيف، حسب المصدر ذاته، خلال الفترة من 5 يونيو حتى نهاية غشت، وتجاوزت عدة مطارات مستوى نشاط 2019 بتسجيل معدلات استرجاع تتجاوز 100 في المائة، منها مطار طنجة ب 127 في المائة، وتطوان ب 359 في المائة.

وأفاد المكتب الوطني للمطارات بأن مطارات المملكة سجلت، إلى نهاية غشت 2022، ما مجموعه 12.294.484 مسافرا عبر 108.640 رحلة جوية.

وأوضح المكتب في بلاغ له، أنه برسم ثمانية أشهر الأولى من السنة الحالية، واصلت المطارات المغربية تسجيل معدلات استرجاع تصاعدية مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019، حيث استقبلت 74 في المائة من المسافرين و78 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات.

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