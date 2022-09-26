“ملصق بخريطة المملكة مبتورة”.. الONCF يوضح ويهدد باللجوء للقضاء

هبة بريس

رد المكتب الوطني للسكك الحديدية، على الجدل القائم بسبب تداول صورة منسوبة له تتضمن خريطة المملكة المغربية مبتورة من صحرائها.

وفي هذا الصدد، ذكر المكتب في تدوينة له أنه “على إثر ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي من مغالطات مفادها أن المكتب الوطني للسكك الحديدية نشر ملصقا يتضمن خريطة مبتورة للمملكة المغربية، يود المكتب الوطني للسكك الحديدية أن يوضح أنه غير مسؤول عن هذا الملصق الذي تم إصداره من طرف أحد شركائه المتخصصين في كراء السيارات.”

وأضاف المكتب، أنه يحتفظ بجميع حقوقه في اتخاد التدابير القانونية ضد كل من تسول له نفسه المس بصورته أوالتشكيك في تشبته بركائزه الوطنية المقدسة، كما يرغب في لفت انتباه زبناءه الكرام ومستخدمي المواقع الاجتماعية إلى أهمية الاحتراز من الأخبار الكاذبة التي يعمد إلى نشرها بعض الأشخاص عديمي المسؤولية. وفق تعبيره

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