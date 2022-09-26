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مراكش..”التحريض على ارتكاب جريمة” يجر مالك ملاهي ليلية للاعتقال

2022-09-26 / 11:47
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم على التوالي مالك عدة ملاهي ليلية وحارس ومستخدم، وذلك للاشتباه في تورطهم في السرقة الموصوفة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير والتحريض على ارتكاب جنايات ضد الأشخاص والأموال.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه الرئيسي، الذي يملك ويسير ملاهي ليلية بمدينة مراكش، على تحريض عدد من مستخدميه لارتكاب أفعال إجرامية في حق مسير ملهى ليلي منافس بسبب خلافات بينهما حول استقطاب الزبائن، وهو التحريض الذي تم تنفيذه ماديا باستعمال أسلحة بيضاء ومركبات ذات محرك، ونتج عنه خسائر مادية وسرقة مبلغ مالي من عائدات الملهى المستهدف.

وقد تم توقيف المحرض الرئيسي واثنين من مستخدميه ممن شاركوا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، والذين تم إيداعهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك لتحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تشخيص وتوقيف جميع المساهمين والمشاركين في هذه القضية.

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