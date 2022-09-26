إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24ساعة
هبة بريس
– الرشيدية والصويرة-المطار : مليمتر واحد
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الأحد إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران : 34 مليمتر
– السمارة : 18 مليمتر
– تزنينت : 15 مليمتر
– بني ملال : 11 مليمتر
– وجدة وتارودانت : 10 مليمترات
-سيدي إفني : 9 مليمترات
– بوعرفة وتاوريرت و أكادير-المسيرة وبن جرير : 8 مليمترات
– أكادير-إنزكان : 6 مليمترات
– مراكش وميدلت : 5 مليمترات
– خريبكة وكلميم : 3 مليمترات
– فاس وورزازات : مليمتران
– الرشيدية والصويرة-المطار : مليمتر واحد
– طانطان : أقل من مليمتر
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