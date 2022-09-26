تساقطات مطرية
صورة تعبيرية

إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24ساعة

2022-09-26 / 11:26
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الأحد إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 34 مليمتر

– السمارة : 18 مليمتر

– تزنينت : 15 مليمتر

– بني ملال : 11 مليمتر

– وجدة وتارودانت : 10 مليمترات

-سيدي إفني : 9 مليمترات

– بوعرفة وتاوريرت و أكادير-المسيرة وبن جرير : 8 مليمترات

– أكادير-إنزكان : 6 مليمترات

– مراكش وميدلت : 5 مليمترات

– خريبكة وكلميم : 3 مليمترات

– فاس وورزازات : مليمتران

– الرشيدية والصويرة-المطار : مليمتر واحد
– طانطان : أقل من مليمتر

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