إفران تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24ساعة

هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس الأحد إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الإثنين ، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران : 34 مليمتر

– السمارة : 18 مليمتر

– تزنينت : 15 مليمتر

– بني ملال : 11 مليمتر

– وجدة وتارودانت : 10 مليمترات

-سيدي إفني : 9 مليمترات

– بوعرفة وتاوريرت و أكادير-المسيرة وبن جرير : 8 مليمترات

– أكادير-إنزكان : 6 مليمترات

– مراكش وميدلت : 5 مليمترات

– خريبكة وكلميم : 3 مليمترات

– فاس وورزازات : مليمتران

– الرشيدية والصويرة-المطار : مليمتر واحد

– طانطان : أقل من مليمتر

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