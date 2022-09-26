عادل إمام: “كويس إني قرأت نعيي وأنا عايش”
هبة بريس - وكالات
نشرت صفحة برنامج “ET بالعربي”، على مواقع التواصل المختلفة أول تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مع عادل إمام يطمئن فيها محبيه، بعد شائعة إصابته بألزهايمر.
وقال إمام: “أنا بخير وقاعد مع ولادي وأحفادي في المزرعة بتاعتي.. وأصدقائي بيزوروني وببقي فرحان بيهم وفرحانين بيا”.
وأضاف: “بحضر حالياً لفيلم الواد وأبوه مع ابني محمد”.
وأضاف: “ده كل شوية يطلع إشاعات يعني إيه وكويس إن الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش”.
وتابع: “مبسوط بين أولادي وأحفادي.. الحمدالله”.
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2 تعليقات
اطال الله عمرك ايها البطل وعبقري الشاشة العربية عامة والمصرية خاصة ورحم الله كل الفنانين المتوفين واسكنها فسيح جنانه والسلام
نتمنى أن تقضي ما تبقى من عمرك في طاعة الله ورسوله وتبتعد عن الأفلام وما جاورها وذلك بإعلان اعتزالك.