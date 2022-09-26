عادل إمام: “كويس إني قرأت نعيي وأنا عايش”

هبة بريس - وكالات

نشرت صفحة برنامج “ET بالعربي”، على مواقع التواصل المختلفة أول تسجيل صوتي لمكالمة هاتفية مع عادل إمام يطمئن فيها محبيه، بعد شائعة إصابته بألزهايمر.

وقال إمام: “أنا بخير وقاعد مع ولادي وأحفادي في المزرعة بتاعتي.. وأصدقائي بيزوروني وببقي فرحان بيهم وفرحانين بيا”.

وأضاف: “بحضر حالياً لفيلم الواد وأبوه مع ابني محمد”.

وأضاف: “ده كل شوية يطلع إشاعات يعني إيه وكويس إن الواحد بيقرأ نعيه وهو عايش”.

وتابع: “مبسوط بين أولادي وأحفادي.. الحمدالله”.

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