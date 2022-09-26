سطات.. شاب يقت.ل طليقته والأمن يطارد الجاني
محمد منفلوطي_هبة بريس
استفاقت مدينة سطات صباح اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل في حق شابة على يد طليقها بحي ميمونة غرب مدينة سطات.
وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس فإن المشتبه فيه فاجأ الضحية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم وهي بصدد دخول مقر عملها حيث تعمل داخل مكتبة بحي ميمونة غير بعيد عن الدائرة الأمنية الثانية.
عناصر الامن بالمدينة انتقلت على عين المكان لفتح حقيق وتطويق مسرح الجريمة فيما لازال البحث جاريا عن المشتبه فيه الذي يعد طليق الضحية.
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10 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مدينة السطات عرفت في الأواني الأخيرة الجرائم البشعة والنصب والسرقة وخلاصة لذالك الأمن متهاون في مهامه ..لهذا يجب على السيد الحموشي ان يكثر الأمن بها حتى لا تعم الفوضى بهذه المدينة..
المشكل أنه طلقها فلماذا يتابعها كل واحد منهما ذهبا إلى سبيله ؛ هذآ المجرم يجب القبض عليه في أسرع وقت ممكن حتى لا يكون خطر على عائلة الضحية إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة..
ربما اكتشف أنها كانت تخونه قبل طلاقها لهذا أراد الانتقام منها وقام بقتلها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة التي ذهبت ضحيتها هذه الشابة والقبض عليه فوراً وتسليمه إلى العدالة لمحاكمته باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره وحسبنا الله ونعم الوكيل..
نطالب بالحكم المستحق عليه وبالقصاص حتى لا نقع في مثل هذه الجرائم البشعة مرة أخرى وتكثر الفوضى في البلاد ..
نحن لحد الآن لم نعرف أي بلد نحن فيه على علم أننا في بلد إسلامي ومتسامح فلماذا أصبحنا نعيش في رعب وخوف أين ذهبت المبادئ والاخوة والعشرة والقيم كلها اندثرت واصبحنا في عالم آخر لايعرف التسامح والحوار والمبادئ ووووووووووو وغيرها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ومن هذه الآية الكريمة نستخلص منها أن الله سبحانه وتعالى حرم قتل نفس بغير حق كأنما قتلها جميعا .. ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم هؤلاء الشباب خرجوا عن دينهم …
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه لها بهذه الطريقة البشعة إن لله وإن إليه راجعون تغمدها الله برحمته الواسعة واسكنها فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.
لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالاعدام وقليل عليه حتى لا يتعدى حدود الله وجب على السلطات القضائية بالحكم المستحق عليه ….
للاسف الشديد كل يوم تزداد ارتفاع الجرائم البشعة والنصب والسرقة إنها علامة الساعة اقتربت .. رحمها الله وتغمدها بواسع رحمته يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لأسرتها إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.