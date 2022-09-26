سطات.. شاب يقت.ل طليقته والأمن يطارد الجاني

محمد منفلوطي_هبة بريس

استفاقت مدينة سطات صباح اليوم الاثنين على وقع جريمة قتل في حق شابة على يد طليقها بحي ميمونة غرب مدينة سطات.

وحسب معلومات حصلت عليها هبة بريس فإن المشتبه فيه فاجأ الضحية في الساعات الأولى من صبيحة اليوم وهي بصدد دخول مقر عملها حيث تعمل داخل مكتبة بحي ميمونة غير بعيد عن الدائرة الأمنية الثانية.

عناصر الامن بالمدينة انتقلت على عين المكان لفتح حقيق وتطويق مسرح الجريمة فيما لازال البحث جاريا عن المشتبه فيه الذي يعد طليق الضحية.

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