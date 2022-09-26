الجزائر.. السجن 10 سنوات في حق مالك مجموعة النهار الإعلامية

هبة بريس - وكالات

أيدت محكمة الاستئناف الجزائرية، حكما ابتدائيا بسجن مالك مجموعة النهار الإعلامية 10 سنوات.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن المحكمة أيدت الحكم بسجن محمد مقدم الملقب بـ “أنيس رحماني” 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار (7194 دولار)، غرامة مالية بعد متابعته في قضية فساد.

وأضافت أن رحماني أدين بعدة تهم أهمها “سوء استعمال عن سوء نية لأموال شركة الأثير للصحافة (التي تملك مجموعة النهار), مخالفة التشريع المنظم للنقد والصرف, استغلال النفوذ وأعوان الدولة للحصول على مزايا غير مستحقة”, بالإضافة إلى “التصريح الكاذب”.

ولفتت إلى أن المحكمة أكدت أيضا الحكم الابتدائي بحبس رجل الأعمال محي الدين طحكوت، المتابع في القضية ذاتها بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون دينار بعد إدانته بتبييض الأموال.

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