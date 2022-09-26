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أمن سلا يوقف ثلاثينيا ويحجز 1050 قرص طبي مخدر

2022-09-26 / 09:52
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هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بمدينة سلا بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنه على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيه مباشرة بعد وصوله إلى مدينة سلا على متن حافلة للنقل الطرقي للمسافرين، قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة عن حجز 1050 قرص طبي مخدر من مجموعة من الأنواع، فضلا عن مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض توقيف باقي المتورطين المفترضين وكذا تحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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‫9 تعليقات

  3. الجانحين وذوي السوابق العدلية والمبحوث عنهم وطنيا يشكلون خطرا على المجتمع ..

  5. العقاقير اكبر مخدر يؤدي بعض الاحيان الى نزيف الدم الداخلي نسأل الله تعالى السلامة منه..

  7. يجب تكثيف الجهود من أجل وضع الحد لهذا التسيب وخصوصا في الوسط المدرسي..

  8. نتمنى من الشرطة استخدام السلاح للقضاء على هذه الجراثيم المضرة بالمجتمع..

  9. القيام بحملات أمنية كثيفة والقضاء على البترونات الذين هم مصدر التموين ومراقبة الحدود التي تهرب منها هاته الاقراص .

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