تسجيل 20.655 حالة طلاق بالاتفاق خلال 2021

2022-09-26 / 09:11
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هبة بريس

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أرقام “صادمة” بخصوص حالات الطلاق في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وذكر وهبي في رد كتابي على سؤال برلماني، أن المحاكم سجلت خلال السنة الماضية حوالي 27 ألف حالة طلاق مقابل 20.372 حالة خلال سنة 2020.

وأضاف وهبي، أن حالات الطلاق بالاتفاق، مثلت النسبة الأكبر في قضايا الطلاق المسجلة، مشيرا إلى أنها انتقلت من 1.860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20.655 حالة خلال 2021.

وسجل وهبي أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدوّنة الأسرة حيّز التطبيق قبل أن ترتفع مرة إخرى خلال سنة 2021.

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‫7 تعليقات

  2. انعدام المسؤولية لدى الرجال هذه من بين اﻷسباب التي جعلت النساء في المغرب لا تشعرن باﻷمان العاطفي ..

  3. من أهم الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق الأسباب الاجتماعية وتتمثل في نوعية المعاملة بين الزوجين (العنف، الإهانة، عدم الاحترام، عدم الانسجام، الإهمال، عدم تحمل المسؤولية، مصاريف البيت، تربية الاطفال، الصراع الدائم من أجل الهيمنة على الآخر…)، كلها عوامل تؤدي بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الطلاق..

  4. الغدر الخيانة الكذب الإهمال عدم تحمل المسؤولية والبعد عن الله والدين..

  7. البعد عن الدين وعدم القناعة بما هو موجود والمرأة تحمل الرجل ما لا يستطيع تحمله..

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