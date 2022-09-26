تسجيل 20.655 حالة طلاق بالاتفاق خلال 2021

هبة بريس

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن أرقام “صادمة” بخصوص حالات الطلاق في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وذكر وهبي في رد كتابي على سؤال برلماني، أن المحاكم سجلت خلال السنة الماضية حوالي 27 ألف حالة طلاق مقابل 20.372 حالة خلال سنة 2020.

وأضاف وهبي، أن حالات الطلاق بالاتفاق، مثلت النسبة الأكبر في قضايا الطلاق المسجلة، مشيرا إلى أنها انتقلت من 1.860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20.655 حالة خلال 2021.

وسجل وهبي أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدوّنة الأسرة حيّز التطبيق قبل أن ترتفع مرة إخرى خلال سنة 2021.

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