طقس الاثنين.. زخات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تهم أمطار أو زخات مطرية محليا رعدية كلا من الأقاليم الجنوبية والمناطق الوسطى ومرتفعات الأطلس ومناطقه الغربية المجاورة والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بباقي المناطق الشمالية.

وستتشكل كتل ضبابية محلية بأقصى جنوب سواحل المحيط الأطلسي، مع تشكل تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالجنوب الشرقي والأطلس مع تناثر غبار محلي.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و15 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 21 و27 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 14 و21 درجة فيما تبقى من أرجاء البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستعرف انخفاضا بأقصى الجنوب وسترتفع فيما تبقى من المناطق الأخرى.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين كاب سبارتيل وبوجدور، وقليل الهيجان بباقي السواحل.

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